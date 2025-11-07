Трамп объяснил, почему отменил запланированную встречу с Путиным в Венгрии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку не заметил готовности России к разрешению конфликта в Украине. Об этом он рассказал в пятницу, 7 ноября, в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.
— Основным разногласием стало то, что они просто пока не хотят останавливаться, — сказал президент США.
Тем не менее, Трамп выразил надежду, что конфликт удастся разрешить «в ближайшем будущем». Он также добавил, что, если встреча с Путиным все же состоится, он предпочел бы все так же провести ее в столице Венгрии, передает «Интерфакс».
Сам Орбан на встрече с Трампом поделился не менее позитивным прогнозом. По его словам, встреча президентов России и США в Будапеште может пройти спустя несколько дней после того, как стороны урегулируют «один-два» вопроса. После этого, по словам венгерского премьера, в зависимости от согласия стран, могут последовать прекращение огня и заключение мирного соглашения.
По словам Трамп, возможность проведения российско-американского саммита на высшем уровне в Будапеште продолжает обсуждаться. Орбан же считает, что сторонам удастся добиться завершения конфликта на Украине в «не столь отдаленном будущем».