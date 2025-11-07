Трамп объяснил, почему отменил запланированную встречу с Путиным в Венгрии

Сам Орбан на встрече с Трампом поделился не менее позитивным прогнозом. По его словам, встреча президентов России и США в Будапеште может пройти спустя несколько дней после того, как стороны урегулируют «один-два» вопроса. После этого, по словам венгерского премьера, в зависимости от согласия стран, могут последовать прекращение огня и заключение мирного соглашения.