Трамп допустил, что конфликт на Украине закончится в недалеком будущем

— Иногда людям приходится сражаться немного дольше, но я думаю, мы согласны в том, что война закончится в не столь отдаленном будущем, — высказался американский лидер в беседе с журналистами во время встречи с Орбаном.

Трамп добавил, что его предшественник Джо Байден добивался начала войны на Украине, в результате чего страна потеряла территории и стала «гораздо меньше», передает ТАСС.

В тот же день американский лидер назвал очень хорошими шансы на встречу с президентом России Владимиром Путиным в столице Венгрии Будапеште. Он добавил, что возможность проведения российско-американского саммита на высшем уровне в этом городе продолжает обсуждаться.

Также Трамп во время встречи с лидерами стран Центральной Азии заявил, что в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной был достигнут «значительный прогресс».

