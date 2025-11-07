Трамп допустил, что конфликт на Украине закончится в недалеком будущем

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 ноября, согласился с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что конфликт на Украине может завершиться в не настолько отдаленном будущем.
— Иногда людям приходится сражаться немного дольше, но я думаю, мы согласны в том, что война закончится в не столь отдаленном будущем, — высказался американский лидер в беседе с журналистами во время встречи с Орбаном.
Трамп добавил, что его предшественник Джо Байден добивался начала войны на Украине, в результате чего страна потеряла территории и стала «гораздо меньше», передает ТАСС.
В тот же день американский лидер назвал очень хорошими шансы на встречу с президентом России Владимиром Путиным в столице Венгрии Будапеште. Он добавил, что возможность проведения российско-американского саммита на высшем уровне в этом городе продолжает обсуждаться.
Также Трамп во время встречи с лидерами стран Центральной Азии заявил, что в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной был достигнут «значительный прогресс».