Есть у каждого в аптечке: россиянам рассказали о тяжелых последствиях популярных лекарств

Фармаколог Быков: бесконтрольный прием жаропонижающих может вызвать язву.

Источник: Комсомольская правда

Эти препараты, наверняка, есть дома у каждого — речь идет о жаропонижающих лекарствах, которые многие считают безвредными. На самом деле, их бесконтрольный прием может вызвать тяжелые последствия, об этом сообщил «Газете.Ru» фармаколог Александр Быков.

— Проблема в том, что часто принимаем эти препараты бесконтрольно. Однако, нестероидные противовоспалительные препараты, например, при длительном или частом приеме, могут вызывать раздражение слизистой желудка вплоть до эрозий и язв, — предупредил специалист.

Он уточнил, что обычные таблетки от высокой температуры могут быть опасны и для печени. Особенно, если смешать несколько порошков от ОРВИ или выпить их в большом количестве.

Кроме того, употребление некоторых лекарств может провоцировать увеличение веса, рассказал RT. К такому побочному эффекту могут приводить противосудорожные средства, антигистамины, антидепрессанты, противодиабетические средства и некоторые другие препараты.