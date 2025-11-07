Есть у каждого в аптечке: россиянам рассказали о тяжелых последствиях популярных лекарств

Эти препараты, наверняка, есть дома у каждого — речь идет о жаропонижающих лекарствах, которые многие считают безвредными. На самом деле, их бесконтрольный прием может вызвать тяжелые последствия, об этом сообщил «Газете.Ru» фармаколог Александр Быков.
— Проблема в том, что часто принимаем эти препараты бесконтрольно. Однако, нестероидные противовоспалительные препараты, например, при длительном или частом приеме, могут вызывать раздражение слизистой желудка вплоть до эрозий и язв, — предупредил специалист.
Он уточнил, что обычные таблетки от высокой температуры могут быть опасны и для печени. Особенно, если смешать несколько порошков от ОРВИ или выпить их в большом количестве.
Кроме того, употребление некоторых лекарств может провоцировать увеличение веса, рассказал RT. К такому побочному эффекту могут приводить противосудорожные средства, антигистамины, антидепрессанты, противодиабетические средства и некоторые другие препараты.