Стали известны новые правила вступления в наследство в России

Прежде чем вступить в наследство, следует помнить — вместе с имуществом гражданину также достаются и долги наследодателя. По новому закону о них теперь будут уведомлять заранее, об этом в разговоре с изданием RuNews24.ru сообщила юрист Светлана Стрежнёва.
— Наследники, принявшие наследство, отвечают солидарно и по долгам наследодателя. С 24 ноября нотариус будет обязан направить запрос для получения информации в бюро кредитных историй наследодателя. А затем уведомлять о результатах наследников, — объяснила юрист.
Эксперт уточнила, что наследники, которые подали заявление нотариусу, будут извещаться о полученной информации в письменной форме — письмо может прийти на домашний или электронный адрес.
Ранее KP.RU рассказал, что ЗАГСы теперь также обязаны передавать нотариусам сведения о смерти граждан. Таким образом планируется подтверждать информацию о кончине наследодателя для защиты от мошенничеств.