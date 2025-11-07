Стали известны новые правила вступления в наследство в России

Прежде чем вступить в наследство, следует помнить — вместе с имуществом гражданину также достаются и долги наследодателя. По новому закону о них теперь будут уведомлять заранее, об этом в разговоре с изданием RuNews24.ru сообщила юрист Светлана Стрежнёва.