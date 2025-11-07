Ричмонд
Стали известны новые правила вступления в наследство в России

Юрист Стрежнева: россиян будут уведомлять о долгах при вступлении в наследство.

Источник: Комсомольская правда

Прежде чем вступить в наследство, следует помнить — вместе с имуществом гражданину также достаются и долги наследодателя. По новому закону о них теперь будут уведомлять заранее, об этом в разговоре с изданием RuNews24.ru сообщила юрист Светлана Стрежнёва.

— Наследники, принявшие наследство, отвечают солидарно и по долгам наследодателя. С 24 ноября нотариус будет обязан направить запрос для получения информации в бюро кредитных историй наследодателя. А затем уведомлять о результатах наследников, — объяснила юрист.

Эксперт уточнила, что наследники, которые подали заявление нотариусу, будут извещаться о полученной информации в письменной форме — письмо может прийти на домашний или электронный адрес.

Ранее KP.RU рассказал, что ЗАГСы теперь также обязаны передавать нотариусам сведения о смерти граждан. Таким образом планируется подтверждать информацию о кончине наследодателя для защиты от мошенничеств.