Кэти Перри намекнула на причину развода с Орландо Блумом

Кэти Перри сняла клип к синглу на новую песню Bandaids, которые описывают причины завершения 10-летнего романа с актером.
«Дело не в том, что ты сделал, /Дело в том, чего ты не сделал, / Ты был рядом, но тебя не было. Я привыкла, когда ты меня подводишь. Я перепробовала все лекарства, / Занизила свои ожидания, / Нашла все оправдания. Истекаю кровью, истекаю кровью, истекаю кровью медленно. / Пластыри на разбитом сердце», — спела Перри.
25 июня издание TMZ сообщило, что Кэти Перри и актер Орландо Блум расстались после девяти лет отношений. По информации таблоида, актер дебютирует в статусе «холостяка» на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес. Инсайдер издания сообщил, что артист «собирается как следует оторваться на танцполе» во время мероприятия. После торжества Орландо Блум вполне возможно продолжит вечер в одном из баров с коллегой Леонардо Ди Каприо.
Впервые слухи о расставании поп-исполнительницы и актера возникли несколько недель назад. Тогда издание Page Six написало, что знаменитости объявят о разрыве после тура певицы.