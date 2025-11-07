«Эти фальшивки создавались не вчера». Спицын рассказал о самой главной задаче современных историков

«Меня часто обвиняют, что я выступаю против оппонентов довольно жестко. Но я не против самой точки зрения, которая отличается от моей — каждый имеет право на свое мнение. Меня возмущает другое: когда пытаются подкрепить или оправдать свою точку зрения фальшивками, давно разоблаченными. Например, теория о том, что Ленин был немецким шпионом, — ее давно опровергли сами американцы и не только они. Но эти фальшивки снова берут и выставляют в качестве главных аргументов. Приведите реальные факты и доказательства, которые нужно опровергнуть, и тогда я пойму вашу позицию, буду ее уважать и искать новые аргументы, чтобы выиграть спор. Спорить же с откровенными фальсификаторами и лжецами я просто не считаю нужным», — обратил внимание историк.