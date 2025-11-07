«Эти фальшивки создавались не вчера». Спицын рассказал о самой главной задаче современных историков

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историк Евгений Спицын в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА рассказал о самой главной задаче современных историков.
По словам Евгения Спицына, нет единого мнения об Октябрьской революции, и, скорее всего, оно никогда не появится. Возможно, это даже хорошо, ведь единомыслие ведет к застою в обществе, и не стоит всех подгонять под одну гребенку, считает он.
«Меня часто обвиняют, что я выступаю против оппонентов довольно жестко. Но я не против самой точки зрения, которая отличается от моей — каждый имеет право на свое мнение. Меня возмущает другое: когда пытаются подкрепить или оправдать свою точку зрения фальшивками, давно разоблаченными. Например, теория о том, что Ленин был немецким шпионом, — ее давно опровергли сами американцы и не только они. Но эти фальшивки снова берут и выставляют в качестве главных аргументов. Приведите реальные факты и доказательства, которые нужно опровергнуть, и тогда я пойму вашу позицию, буду ее уважать и искать новые аргументы, чтобы выиграть спор. Спорить же с откровенными фальсификаторами и лжецами я просто не считаю нужным», — обратил внимание историк.
Евгений Спицын продолжил мысль: если сейчас у нас есть уголовная ответственность за фальсификацию истории Второй мировой войны, почему нет такой же ответственности за искажение еще более старой отечественной истории? «Есть ответственность за фейки про российские Вооруженные Силы, но почему нет ее за фейки, касающиеся рабоче-крестьянской или Советской армии? Вот что происходит — страна буквально напичкана сознательно созданными фальшивками», — подчеркнул российский историк.
Эти фальшивки создавались не вчера, отметил он. «Уже во времена Хрущева работали архивисты, пытаясь обелить Никиту Сергеевича. Особенно активно это происходило при Горбачеве и Ельцине — это теперь доказанные факты, которыми занимаются профессиональные историки. Перед нами как перед профессионалами и будущими поколениями историков стоит тяжелая и ответственная задача — отделить зерна от плевел, очистить архивы от откровенных фальшивок, которыми они забиты. Это адская работа. Для этого существует внутренняя и внешняя критика источников, и именно это мучает профессиональных историков», — подчеркнул он.
«Приведу один пример, как делаются фальшивки. Известный журналист Андрей Караулов прислал мне документ еще 3−4 года назад — тогда он еще не был внесен в список иноагентов. Документ в 70−80 страниц отсканирован на имя Андропова. В шапке написано: “Генеральному секретарю ЦК КПСС, председателю Президиума Верховного Совета СССР Юрию Владимировичу Андропову”. Далее идет подробный текст о технических работах, включая изменение оси Земли с целью утопить США, и прочие расчеты и схемы. Я сказал Караулову, что это фальшивка. Он удивился, почему. А причина — в дате. В записке стоит 16 апреля 1983 года. Но Андропов стал председателем Президиума Верховного Совета только 16 июня 1983 года. В апреле его могли называть только генеральным секретарем, — привел он пример. — Для профессионального историка это явная фальшивка, и нас этому учили. Мы получили базовое профессиональное образование и учились у выдающихся специалистов в области исторической науки и критики источников».-0-
