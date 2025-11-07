Врач медпрофилактики Муравец: вейпы создают двойную зависимость

Вейпы нельзя назвать безопасной альтернативой сигаретам, более того, они вызывают так называемую двойную зависимость. Об этом предупредил в беседе с изданием aif.ru врач Александр Муравец.
— Вейпы создают двойную зависимость, когда подростки начинают использовать и электронные устройства, и обычные сигареты. Если у подростка села батарейка, а рядом есть сигареты — он закурит. Так вейпы стали новой точкой входа в классическое курение, — считает специалист по медпрофилактике.
Доктор напомнил, что жидкости для вейпов содержат не только никотин, но и вещества, которые при нагревании образуют альдегиды — сильнейшие канцерогены. Таким образом, вейпы, также как и сигареты, способны провоцировать рак, отметил медик.
Тем временем, президент России Владимир Путин поддержал идею ввести полный запрет на продажу вейпов на всей территории страны, сообщил RT. Российский лидер также отметил необходимость проводить соответствующую работу среди молодёжи.