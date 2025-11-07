Врач медпрофилактики Муравец: вейпы создают двойную зависимость

— Вейпы создают двойную зависимость, когда подростки начинают использовать и электронные устройства, и обычные сигареты. Если у подростка села батарейка, а рядом есть сигареты — он закурит. Так вейпы стали новой точкой входа в классическое курение, — считает специалист по медпрофилактике.