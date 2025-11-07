В России спрогнозировали снижение цен на вторичное жилье

Стоимость квартир в России может снизиться уже в декабре, речь идет о вторичном жилье, такое мнение озвучил в разговоре с изданием «Газета.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.
— В декабре прогнозируется снижение цен в диапазоне от 1% до 3%. Владельцы квартир, которым необходимо срочно продать жилье, будут вынуждены предлагать значительные дисконты, что потянет среднюю цену вниз, — уверен специалист.
Финансист отметил, что декабрь не является периодом высокого спроса на квартиры, поэтому покупателей будет меньше, что вынудит продавцов снижать цены.
Ранее «Известия» рассказали, что россияне стали чаще брать займы на индивидуальное жилищное строительство. Существенную долю в выдаче ипотеки на ИЖС занимают программы господдержки.
Тем временем, в 1 февраля 2026 года в России вступит в силу запрет на оформление двух льготных ипотек на одну семью. Согласно новым правилам, супруги будут обязаны выступать созаёмщиками по кредиту. Исключение предусмотрено только для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином, передает телеканал «Царьград».