В России спрогнозировали снижение цен на вторичное жилье

Тем временем, в 1 февраля 2026 года в России вступит в силу запрет на оформление двух льготных ипотек на одну семью. Согласно новым правилам, супруги будут обязаны выступать созаёмщиками по кредиту. Исключение предусмотрено только для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином, передает телеканал «Царьград».