Бойцу из Курганской области по указу Путина посмертно присвоен орден Мужества

Посмертное награждение Евгения Андреева — еще один пример признания подвигов участников специальной военной операции и их семей. Ранее в Кургане уже проходила церемония вручения медалей «Отец солдата» мужчинам, которые воспитали сыновей — участников СВО. Награду учредило Всероссийское движение «Отцы России».