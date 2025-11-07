Японец 26 лет арендовал место преступления, чтобы найти убийцу жены

В Японии мужчина 26 лет хранил нетронутым место расправы над супругой и помог найти подозреваемую. Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun.
Сатору Такаба, которому сейчас 69 лет, потратил около 22 миллионов иен (около 11,5 миллиона рублей) за 26 лет, оплачивая аренду квартиры в Нагое. Именно там в ноябре 1999 года злоумышленница нанесла смертельный удар ножом его супруге, Намико. Благодаря упорству вдовца полиция сохранила доступ к важным вещественным доказательствам и смогла арестовать подозреваемую.
69-летняя бывшая одноклассница Такабы, Кумико Ясуфуку, была задержана после того, как анализ ДНК подтвердил совпадение ее генетического материала с образцами крови, найденными в квартире. Японец признался, что первоначально собирался отказаться от аренды, но изменил свое решение, после беседы со специалистом, который предположил, что часть крови может принадлежать преступнику.
Такаба также принимал активное участие в движении за упразднение срока давности для серьезных преступлений, что в конечном итоге привело к внесению поправок в законодательство в 2010 году. Он выразил надежду, что подозреваемую привезут в квартиру для воспроизведения событий преступления. Полиция поблагодарила вдовца за его вклад в расследование, подчеркнув, что сохранение обстановки на месте преступления сыграло решающую роль в раскрытии дела спустя 26 лет.
