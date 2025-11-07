Россиянам рассказали, что будет со ставками по депозитам в 2026 году

Высокая ключевая ставка сделала выгодными банковские депозиты, однако, ставки по вкладам в последние месяцы начали снижаться. О том, выгодно ли будет продолжать хранить сбережения на депозитах в 2026 году, рассказал «РИАМО» специалист по инвестициям Дмитрий Исаков.