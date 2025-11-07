Россиянам рассказали, что будет со ставками по депозитам в 2026 году

Высокая ключевая ставка сделала выгодными банковские депозиты, однако, ставки по вкладам в последние месяцы начали снижаться. О том, выгодно ли будет продолжать хранить сбережения на депозитах в 2026 году, рассказал «РИАМО» специалист по инвестициям Дмитрий Исаков.
— Рублевые консервативные инструменты в виде депозитов по-прежнему будут актуальны как до конца текущего года, так и в первой половине 2026 года. Поэтому разумным решением выглядит открыть новые депозиты со сроком 6−12 месяцев, — считает эксперт.
Он добавил, что в декабре текущего года ЦБ может пойти еще на один шаг снижения ключевой ставки. Тенденция продолжится во второй половине 2026 года, считает инвестор.
Ранее «Известия» сообщили, что вклады сроком до полугода занимают более 70% совокупного спроса. Лидируют трехмесячные депозиты — их доля в октябре достигла годового максимума. Интерес к долгосрочным депозитам, напротив, снижается.
При этом, лучше делать рублевые вклады, так как инструменты иностранных рынков несут санкционные риски для россиян, передает «Российская газета».