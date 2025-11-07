Кардиолог перечислила неочевидные признаки проблем с сердцем

— Атипичные формы стенокардии встречаются особенно часто у женщин, пожилых людей и пациентов с сахарным диабетом. В таких случаях симптомы могут маскироваться под чувство нехватки воздуха, боль или дискомфорт животе, шее, спине или нижней челюсти, а также проявляться внезапной слабостью, холодным потом, тошнотой и головокружением, — предупредила доктор.