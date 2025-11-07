Ричмонд
Кардиолог перечислила неочевидные признаки проблем с сердцем

Кардиолог Рогожкина: боль в шее и тошнота могут указывать на проблемы с сердцем.

Источник: Комсомольская правда

Нарушения в работе сердца не всегда проявляются болью в груди, иногда сердечно-сосудистые заболевания имеют нетипичные симптомы. Их перечислила в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог Елизавета Рогожкина.

— Атипичные формы стенокардии встречаются особенно часто у женщин, пожилых людей и пациентов с сахарным диабетом. В таких случаях симптомы могут маскироваться под чувство нехватки воздуха, боль или дискомфорт животе, шее, спине или нижней челюсти, а также проявляться внезапной слабостью, холодным потом, тошнотой и головокружением, — предупредила доктор.

Она подчеркнула, что даже легкие, кажущиеся незначительными, но повторяющиеся симптомы — это уже повод обратиться к врачу-кардиологу, который точно определит проблему и, если нужно, подберет лечение.

Эмоциональное напряжение, духота и резкие перепады температуры при входе с улицы в теплое помещение провоцируют скачки артериального давления, предупреждает RT. Людям с нарушениями в работе сердца не рекомендуется носить тяжести и употреблять кофе.