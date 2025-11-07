Ричмонд
WADA направило письмо о взыскании средств с Камилы Валиевой

Представители российской фигуристки Камилы Валиевой получили письмо от Всемирного антидопингового агентства с требованием взыскать с неё денежные средства в связи с судебным решением. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Источник: Life.ru

«Мы приняли во внимание решение Федерального суда Швейцарии. Наш адвокат отправил письмо представителям спортсменки с просьбой взыскать с нее средства в соответствии с решением суда», — говорится в сообщении.

В письме WADA официально уведомило представителей Валиевой о необходимости исполнения решения швейцарского суда. В пресс-службе агентства уточнили, что взыскание денежных средств производится в соответствии с ранее вынесенным судебным постановлением. Организация будет контролировать процесс исполнения решения и следить за соблюдением юридических требований.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева обязана выплатить 2,3 миллиона рублей Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Сумма включает возмещение судебных издержек и компенсацию. Такое решение принял Федеральный суд Швейцарии, отклонив ходатайство спортсменки о пересмотре дела.

