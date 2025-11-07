Как пережить магнитную бурю: советы врача

Во время магнитных бурь многие жалуются на недомогание и плохое самочувствие. Как облегчить свое состояние в такие периоды, сообщила в разговоре с изданием «РИАМО» врач-невролог Екатерина Демьяновская.
— Во время геомагнитного возмущения уменьшить спазм сосудов и улучшить кровоток помогут теплые ванны, контрастный душ и легкая гимнастика. Ни в коем случае нельзя терпеть головную боль — стоит принять обезболивающие препараты, рекомендованные ранее врачом, — посоветовала медик.
Невролог также отметила, что важно спать не меньше 8−9 часов ночью, пить больше воды и избегать переедания или голода.
О новой магнитной буре, зафиксированной на Земле, 7 ноября сообщил Life.ru. По данным экспертов, наша планета вошла в поток плазмы, исходящий из корональной дыры, а параметры солнечного ветра перешли в экстремальные диапазоны.