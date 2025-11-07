Трамп лично успокоил супругу мужчины, упавшего в обморок в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично поддержал жену мужчины, который потерял сознание во время мероприятия в Белом доме. Об этом рассказал глава Центров Medicare и Medicaid Мехмет Оз в видео, размещенном на официальном канале администрации в соцсети X.
Во время встречи, посвященной вопросам здравоохранения в США, один из участников внезапно потерял сознание, после чего журналистов попросили покинуть зал. Личность пострадавшего не была раскрыта Белым домом. Однако, судя по кадрам из трансляции и статьям в американских СМИ, недомогание почувствовал Гордон Финдлэй из компании Novo Nordisk, производящей популярный препарат «Оземпик». Предполагается, что он почувствовал себя плохо во время обсуждения соглашения о снижении цен на лекарства от ожирения.
По словам Мехмета Оза, он пытался успокоить супругу пострадавшего по телефону, но президент вмешался и поговорил с ней лично, справившись с этой задачей лучше, чем он сам.
Утром, 7 ноября, стало известно о еще одном скандальном случае. На военную базу в американском штате Мэриленд после визита Трампа доставили пакет, внутри которого находился неизвестный порошок, после вскрытия упаковки пришлось госпитализировать нескольких человек.