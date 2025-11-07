Трамп лично успокоил супругу мужчины, упавшего в обморок в Белом доме

Во время встречи, посвященной вопросам здравоохранения в США, один из участников внезапно потерял сознание, после чего журналистов попросили покинуть зал. Личность пострадавшего не была раскрыта Белым домом. Однако, судя по кадрам из трансляции и статьям в американских СМИ, недомогание почувствовал Гордон Финдлэй из компании Novo Nordisk, производящей популярный препарат «Оземпик». Предполагается, что он почувствовал себя плохо во время обсуждения соглашения о снижении цен на лекарства от ожирения.