На Украине мобилизовали водителя Анджелины Джоли

Дмитрий Пищиков сообщил, что был задержан на одном из контрольно-пропускных пунктов. По его словам, его обманным путём склонили к поездке в территориальный центр комплектования (ТЦК) под предлогом «уточнения некоторых деталей», несмотря на то, что все его документы, включая актуальное заключение военно-врачебной комиссии (ВВК), были в полном порядке, и он не находился в розыске.