На Украине мобилизовали водителя Анджелины Джоли

Дмитрий Пищиков сообщил, что был задержан на одном из контрольно-пропускных пунктов. По его словам, его обманным путём склонили к поездке в территориальный центр комплектования (ТЦК) под предлогом «уточнения некоторых деталей», несмотря на то, что все его документы, включая актуальное заключение военно-врачебной комиссии (ВВК), были в полном порядке, и он не находился в розыске.
«План действий такой: пройти обучение и служить в армии», — заявил Пищиков в комментарии телеканалу ТСН, находясь уже в учебном центре.
Ранее он опубликовал видеообращение, в котором утверждал, что покинул ТЦК и с ним всё в порядке. Однако позднее выяснилось, что мужчина всё же был призван на военную службу. Сам Пищиков отметил, что чувствует себя нормально, но возмущён методами работы сотрудников центра комплектования на блокпосту и их последующими действиями.
Напомним, Анджелина Джоли посетила Херсон в рамках гуманитарной миссии. Во время её поездки на КПП был задержан водитель, Дмитрий Пищиков, которого николаевский военкомат обязал явиться для службы в ВСУ. Актриса лично отправилась в ТЦК, чтобы освободить Пищикова, но безуспешно. После освещения инцидента в прессе его отпустили, однако потребовали повторной явки.
