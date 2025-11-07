РФС хочет добиться для экс-спонсора «Химок» Садыгова пожизненного бана во всём мире

Садыгов был спонсором футбольного клуба «Химки», который в сентябре признали банкротом. Клуб не получил лицензию РФС и приостановил свою деятельность. Ранее сообщалось о долгах «Химок» перед игроками по зарплатам. При этом, как передавали турецкие СМИ, Садыгов летом приобрёл акции клуба «Серикспор», за который теперь играет его сын Илья.
Митрофанов подчеркнул, что теперь РФС будет ходатайствовать перед ФИФА о придании решению КДК глобальной силы.
