РФС хочет добиться для экс-спонсора «Химок» Садыгова пожизненного бана во всём мире

Садыгов был спонсором футбольного клуба «Химки», который в сентябре признали банкротом. Клуб не получил лицензию РФС и приостановил свою деятельность. Ранее сообщалось о долгах «Химок» перед игроками по зарплатам. При этом, как передавали турецкие СМИ, Садыгов летом приобрёл акции клуба «Серикспор», за который теперь играет его сын Илья.