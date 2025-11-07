Ричмонд
РФС хочет добиться для экс-спонсора «Химок» Садыгова пожизненного бана во всём мире

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что союз обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью распространить пожизненную дисквалификацию бизнесмена Туфана Садыгова на весь мир. Решение о запрете заниматься футбольной деятельностью было вынесено Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС в пятницу, сообщает «Матч ТВ».

Источник: Life.ru

Садыгов был спонсором футбольного клуба «Химки», который в сентябре признали банкротом. Клуб не получил лицензию РФС и приостановил свою деятельность. Ранее сообщалось о долгах «Химок» перед игроками по зарплатам. При этом, как передавали турецкие СМИ, Садыгов летом приобрёл акции клуба «Серикспор», за который теперь играет его сын Илья.

Митрофанов подчеркнул, что теперь РФС будет ходатайствовать перед ФИФА о придании решению КДК глобальной силы.

Митрофанов подчеркнул, что теперь РФС будет ходатайствовать перед ФИФА о придании решению КДК глобальной силы.