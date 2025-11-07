Ричмонд
Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху

Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху и Каца по обвинению в геноциде в секторе Газа.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в совершении геноцида в секторе Газа. Соответствующее заявление было опубликовано стамбульским ведомством в пятницу, 7 ноября.

«В отношении 37 подозреваемых, среди которых премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выдан ордер на арест по обвинению в совершении геноцида и преступлений против человечности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ордер также был выдан на арест главы Минобороны Израиля Исраэля Каца и ряда других высокопоставленных чиновников страны. Они обвиняются в геноциде, препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и бомбардировках региона.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президенту Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что Биньямин Нетаньяху должен предстать перед Международным уголовным судом в Гааге за геноцид в секторе Газа.

