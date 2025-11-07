Пуровский район стал лидером Ямала по расселению аварийного жилья

Пуровский район вошел в лидеры Ямала по масштабам расселения аварийного жилья в рамках губернаторской программы, о завершении которой Дмитрий Артюхов объявил 5 ноября 2025 года. За семь лет в районе расселили 135 тысяч квадратных метров жилплощади, что позволило улучшить условия для 3089 семей. Об этом сообщил глава района Андрей Трапезников в своем telegram-канале.