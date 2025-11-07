Дегтярёв рассказал о возможном расширении Fan ID на другие виды спорта

Министр спорта Михаил Дегтярёв сообщил о возможном внедрении Fan ID и в других видах спорта. Он отметил, что сейчас обсуждают технические аспекты реализации паспорта болельщика. В интервью «Mash на спорте» он подчеркнул, что этот инструмент хорошо зарекомендовал себя и превратил футбол в семейное мероприятие.