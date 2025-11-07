Дегтярёв рассказал о возможном расширении Fan ID на другие виды спорта

Министр спорта Михаил Дегтярёв о Fan ID. Видео © Telegram/Mash на спорте.
Дегтярёв добавил, что благодаря Fan ID на трибунах меньше мата и драк. Он считает, что снижение посещаемости — это временная мера, и ситуация улучшается.
«Будем расширять [внедрение Fan ID] в первую очередь в футболе, но и вообще во все соревнования с высокой посещаемостью», — сказал министр.
По словам Дегтярёва, сейчас важно уделить внимание технической подготовке. Для расширения необходимо специальное оборудование, и этот вопрос нужно обсудить с экспертами безопасности.
