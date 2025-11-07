Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дегтярёв рассказал о возможном расширении Fan ID на другие виды спорта

Министр спорта Михаил Дегтярёв сообщил о возможном внедрении Fan ID и в других видах спорта. Он отметил, что сейчас обсуждают технические аспекты реализации паспорта болельщика. В интервью «Mash на спорте» он подчеркнул, что этот инструмент хорошо зарекомендовал себя и превратил футбол в семейное мероприятие.

Министр спорта Михаил Дегтярёв о Fan ID. Видео © Telegram/Mash на спорте.

Дегтярёв добавил, что благодаря Fan ID на трибунах меньше мата и драк. Он считает, что снижение посещаемости — это временная мера, и ситуация улучшается.

«Будем расширять [внедрение Fan ID] в первую очередь в футболе, но и вообще во все соревнования с высокой посещаемостью», — сказал министр.

По словам Дегтярёва, сейчас важно уделить внимание технической подготовке. Для расширения необходимо специальное оборудование, и этот вопрос нужно обсудить с экспертами безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что в России предложили вводить скидку 50% на билеты на спорт для многодетных отцов. Общественники считают, что такая мера соответствует национальным приоритетам по стимулированию демографии и продвижению здорового образа жизни.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.