Игорь Николаев станет звездой нового выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!»

Девятая серия станет юбилейным выпуском в честь Игоря Николаева. Певец и композитор впервые появится в роли приглашённой звезды. В этом году Игорь Николаев отметил своё 65-летие. Он исполнит с сотней участников песню «Выпьем за любовь» и займет место эксперта на стене.