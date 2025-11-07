Игорь Николаев станет звездой нового выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!»

Девятая серия станет юбилейным выпуском в честь Игоря Николаева. Певец и композитор впервые появится в роли приглашённой звезды. В этом году Игорь Николаев отметил своё 65-летие. Он исполнит с сотней участников песню «Выпьем за любовь» и займет место эксперта на стене.
Создатели шоу подготовили сюрприз для зрителей. Все участники и члены жюри появятся в нарядах красного цвета. Даже рояль, за который сядет маэстро, будет алым.
На сцену выйдут победители прошлых сезонов и участники, набравшие 100 баллов. Они споют известные хиты Игоря Николаева в новой интерпретации. Эксперты станут строже, так что участникам нужно будет постараться, чтобы заставить сотню встать. Победитель получит особенный подарок — песню от самого маэстро.
