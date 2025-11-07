Ричмонд
Игорь Николаев станет звездой нового выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!»

Создатели шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1» раскрыли подробности нового выпуска. Все костюмы и сцена будут оформлены в одном оттенке. Специальный выпуск выйдет 7 ноября в 21:30. Как обычно, Сергей Лазарев станет лидером сотни, а ведущим — Николай Басков.

Источник: Life.ru

Девятая серия станет юбилейным выпуском в честь Игоря Николаева. Певец и композитор впервые появится в роли приглашённой звезды. В этом году Игорь Николаев отметил своё 65-летие. Он исполнит с сотней участников песню «Выпьем за любовь» и займет место эксперта на стене.

Создатели шоу подготовили сюрприз для зрителей. Все участники и члены жюри появятся в нарядах красного цвета. Даже рояль, за который сядет маэстро, будет алым.

На сцену выйдут победители прошлых сезонов и участники, набравшие 100 баллов. Они споют известные хиты Игоря Николаева в новой интерпретации. Эксперты станут строже, так что участникам нужно будет постараться, чтобы заставить сотню встать. Победитель получит особенный подарок — песню от самого маэстро.

Ранее Life.ru рассказывал, как исполнительница хита «Розовый фламинго» Алёна Свиридова присоединилась к составу жюри шоу «Ну-ка, все вместе!». Накануне премьеры певица рассказала, в чём заключается секрет её привлекательности.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.