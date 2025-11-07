Минздрав Беларуси сказал о планах ввести новую прививку для мальчиков — такую уже делают девочкам

Начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан сказала БелТА о планах ввести новую прививку для мальчиков — такую уже делают девочкам. Речь идет о вакцинации от ВПЧ — вируса папилломы человека.
Вакцинация мальчиков может быть введена, поскольку и у них тоже могут возникать болезни, связанные с ВПЧ. Прививка — это важная мера профилактики.
Также Инна Карабан объяснила, почему именно 11 лет были выбраны возрастом бесплатной вакцинации девочек от ВПЧ (с 2025-го включена в Национальный календарь профилактических прививок), как и во многих других странах. Вместе с тем в Беларуси планируют расширить вакцинацию и на девочек 12−13 лет.
«По мнению гинекологов, оптимально проводить вакцинацию до полового дебюта. Вакцинация до начала половой жизни необходима, чтобы успел выработаться иммунитет и девочки были надежно защищены», — сказала специалист.
Также Инна Карабан добавила:
«Половой опыт может привести к заражению ВПЧ, но в пределах примерно двух лет инфекция может пройти самостоятельно. Вакцинация проводится до начала активной половой жизни для обеспечения максимальной эффективности».
Кроме того, отметила представитель Минздрава, взрослые женщины в Беларуси также могут вакцинироваться на платной основе.
