Минздрав Беларуси сказал о планах ввести новую прививку для мальчиков — такую уже делают девочкам

Также Инна Карабан объяснила, почему именно 11 лет были выбраны возрастом бесплатной вакцинации девочек от ВПЧ (с 2025-го включена в Национальный календарь профилактических прививок), как и во многих других странах. Вместе с тем в Беларуси планируют расширить вакцинацию и на девочек 12−13 лет.