Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Беларуси сказал о планах ввести новую прививку для мальчиков — такую уже делают девочкам

Минздрав Беларуси сказал о планах ввести новую прививку для мальчиков.

Источник: Комсомольская правда

Начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан сказала БелТА о планах ввести новую прививку для мальчиков — такую уже делают девочкам. Речь идет о вакцинации от ВПЧ — вируса папилломы человека.

Вакцинация мальчиков может быть введена, поскольку и у них тоже могут возникать болезни, связанные с ВПЧ. Прививка — это важная мера профилактики.

Также Инна Карабан объяснила, почему именно 11 лет были выбраны возрастом бесплатной вакцинации девочек от ВПЧ (с 2025-го включена в Национальный календарь профилактических прививок), как и во многих других странах. Вместе с тем в Беларуси планируют расширить вакцинацию и на девочек 12−13 лет.

«По мнению гинекологов, оптимально проводить вакцинацию до полового дебюта. Вакцинация до начала половой жизни необходима, чтобы успел выработаться иммунитет и девочки были надежно защищены», — сказала специалист.

Также Инна Карабан добавила:

«Половой опыт может привести к заражению ВПЧ, но в пределах примерно двух лет инфекция может пройти самостоятельно. Вакцинация проводится до начала активной половой жизни для обеспечения максимальной эффективности».

Кроме того, отметила представитель Минздрава, взрослые женщины в Беларуси также могут вакцинироваться на платной основе.

Ранее министр образования Беларуси Андрей Иванец обещал апробацию нового двухнедельного меню в школах Минска после каникул и назвал две причины, по которым детям не нравится еда в школьных столовых.