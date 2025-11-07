Ричмонд
«Президент тоже рубил!»: Лукашенко принял участие в чемпионате по колке дров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поучаствовал в чемпионате по колке дров. Об этом в пятницу, 7 ноября, рассказали в Telegram-канале «Пул Первого».

— Вы думаете, Президент остался сегодня от рубки в стороне?.. Быть такого не могло! Президент этим вечером тоже рубил! В солидарность с 3,5 тысячами участников и зрителей Чемпионата по колке дров! — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах белорусский лидер ловко рубит толстые поленья, а в конце передает привет «нашим доблестным журналистам». По информации пула, Лукашенко колол дрова на протяжении двух часов.

Известно, что Лукашенко неравнодушен к этому делу. Его неоднократно замечали за колкой дров. Например, в декабре прошлого года «Пул Первого» поделился фотографией, на которой видно, как Александр Лукашенко колет дрова перед предстоящим саммитом глав государств ЕАЭС.

Позже президент Белоруссии рассказал, что в тот день взял с собой горные лыжи, но не смог прокатиться из-за погоды. Колка дров оказалась хорошей альтернативой, и Лукашенко, по его словам, «хорошо потрудился».

