«Президент тоже рубил!»: Лукашенко принял участие в чемпионате по колке дров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поучаствовал в чемпионате по колке дров. Об этом в пятницу, 7 ноября, рассказали в Telegram-канале «Пул Первого».
— Вы думаете, Президент остался сегодня от рубки в стороне?.. Быть такого не могло! Президент этим вечером тоже рубил! В солидарность с 3,5 тысячами участников и зрителей Чемпионата по колке дров! — говорится в публикации.
На опубликованных кадрах белорусский лидер ловко рубит толстые поленья, а в конце передает привет «нашим доблестным журналистам». По информации пула, Лукашенко колол дрова на протяжении двух часов.
Известно, что Лукашенко неравнодушен к этому делу. Его неоднократно замечали за колкой дров. Например, в декабре прошлого года «Пул Первого» поделился фотографией, на которой видно, как Александр Лукашенко колет дрова перед предстоящим саммитом глав государств ЕАЭС.
Позже президент Белоруссии рассказал, что в тот день взял с собой горные лыжи, но не смог прокатиться из-за погоды. Колка дров оказалась хорошей альтернативой, и Лукашенко, по его словам, «хорошо потрудился».