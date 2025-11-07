Обвиняемый в убийстве Новака был осуждён на пятнадцать лет в 2011 году

Напомним, в Объединённых Арабских Эмиратах были убиты российский криптомошенник Роман Новак и его супруга Анна. Последние сигналы их телефонов поступили из Омана и Кейптауна месяц назад, после чего связь прервалась. По факту исчезновения в Санкт-Петербурге задержали семерых человек. Троим из них вменяют организацию и совершение убийства, а четверым — пособничество в качестве «дроперов». Одного из основных фигурантов, Константина Шахта, арестовал Октябрьский районный суд. СК России официально заявил, что супруги были убиты в Объединенных Арабских Эмиратах.