Обвиняемый в убийстве Новака был осуждён на пятнадцать лет в 2011 году

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве после исчезновения российской пары в ОАЭ.
Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу трёх обвиняемых по этому делу — Константина Шахта, Юрия Шарыпова и Владимира Далекина, о чём проинформировала объединённая пресс-служба судов города. Согласно открытым судебным базам данных, Константин Шахт ранее был известен под фамилией Липатов.
Напомним, в Объединённых Арабских Эмиратах были убиты российский криптомошенник Роман Новак и его супруга Анна. Последние сигналы их телефонов поступили из Омана и Кейптауна месяц назад, после чего связь прервалась. По факту исчезновения в Санкт-Петербурге задержали семерых человек. Троим из них вменяют организацию и совершение убийства, а четверым — пособничество в качестве «дроперов». Одного из основных фигурантов, Константина Шахта, арестовал Октябрьский районный суд. СК России официально заявил, что супруги были убиты в Объединенных Арабских Эмиратах.
