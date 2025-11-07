Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвиняемый в убийстве Новака был осуждён на пятнадцать лет в 2011 году

Один из обвиняемых в убийстве семейной пары из Петербурга в Объединённых Арабских Эмиратах ранее уже был осуждён на 15 лет строгого режима за оборот наркотиков. Об этом свидетельствуют материалы дела, размещённые на сайте Санкт-Петербургского городского суда.

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве после исчезновения российской пары в ОАЭ.

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу трёх обвиняемых по этому делу — Константина Шахта, Юрия Шарыпова и Владимира Далекина, о чём проинформировала объединённая пресс-служба судов города. Согласно открытым судебным базам данных, Константин Шахт ранее был известен под фамилией Липатов.

Напомним, в Объединённых Арабских Эмиратах были убиты российский криптомошенник Роман Новак и его супруга Анна. Последние сигналы их телефонов поступили из Омана и Кейптауна месяц назад, после чего связь прервалась. По факту исчезновения в Санкт-Петербурге задержали семерых человек. Троим из них вменяют организацию и совершение убийства, а четверым — пособничество в качестве «дроперов». Одного из основных фигурантов, Константина Шахта, арестовал Октябрьский районный суд. СК России официально заявил, что супруги были убиты в Объединенных Арабских Эмиратах.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.