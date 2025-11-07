WADA направило письмо с просьбой взыскать с Валиевой средства

Напомним, Федеральный суд Швейцарии 30 октября отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой и обязал спортсменку выплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков (около 700 тысяч рублей) и компенсации Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству — по 8 тысяч франков (около 800 тысяч рублей).