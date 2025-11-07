WADA направило письмо с просьбой взыскать с Валиевой средства

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило представителям российской фигуристки Камилы Валиевой письмо о взыскании с нее денежных средств в качестве компенсации за судебное решение, передает ТАСС.
В WADA отметили, что приняли во внимание решение Федерального суда Швейцарии, и адвокат отправил представителям спортсменки письмо с просьбой взыскать с нее средства.
Напомним, Федеральный суд Швейцарии 30 октября отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой и обязал спортсменку выплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков (около 700 тысяч рублей) и компенсации Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству — по 8 тысяч франков (около 800 тысяч рублей).
Напомним, CAS в январе 2024 года дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее адвокаты заявляли о процессуальном мошенничестве WADA и решили обжаловать в Верховном суде Швейцарии решение CAS о дисквалификации.