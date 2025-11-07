В Москве задержан директор департамента машиностроения Минпромторга РФ Кузнецов

Минпромторг России официально подтвердил информацию о задержании Михаила Кузнецова, занимавшего должность директора департамента машиностроения ТЭК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
В министерстве отметили, что в настоящее время ведомство активно сотрудничает со следственными органами и оказывает им полное содействие, предоставляя необходимую информацию и поддержку для проведения расследования.
Ранее «КП-Ставрополь» сообщал, что бывший замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края вместе со старшим инспектором государственного строительного надзора был задержан по подозрению во взяточничестве. Чиновники вступили в преступный сговор и вымогали у застройщика из Ессентуков 300 тысяч рублей.