Японец помог поймать убийцу жены после 26 лет аренды места преступления

Сатору Такаба потратил около 22 миллионов иен (примерно 11,5 миллиона рублей) за 26 лет на аренду жилья в Нагое, где преступница убила его жену Намико, ударив ножом. Благодаря не тронутому месту преступления полиция сохранила важные вещественные доказательства, включая образцы крови, что позволило установить ДНК подозреваемой — 69-летней Кумико Ясуфуку, бывшей одноклассницы Такабы.
Вдовец также принимал участие в кампании за отмену срока давности для тяжких преступлений, что привело к изменению законодательства в 2010 году. Полиция подчеркнула, что сохранение квартиры стало ключевым фактором в раскрытии дела спустя 26 лет.
Ранее сообщалось, что в Москве перед судом предстал мужчина, который жестоко убил свою любовницу ради ограбления и скрывался от правоохранительных органов 30 лет. Преступника задержали в Приморском крае. В 1993 году обвиняемому было 27 лет, он только вышел из тюрьмы. Во время поездки он познакомился с женщиной, и между ними завязались романтические отношения. В Москве пара встречалась на квартирах подруг потерпевшей.
