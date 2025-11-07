Ричмонд
Японец помог поймать убийцу жены после 26 лет аренды места преступления

В Японии 69-летний Сатору Такаба почти три десятилетия сохранял квартиру, где в 1999 году убили его жену. Благодаря этому полиция смогла арестовать подозреваемую. Об этом сообщило издание The Asahi Shimbun.

Источник: Life.ru

Сатору Такаба потратил около 22 миллионов иен (примерно 11,5 миллиона рублей) за 26 лет на аренду жилья в Нагое, где преступница убила его жену Намико, ударив ножом. Благодаря не тронутому месту преступления полиция сохранила важные вещественные доказательства, включая образцы крови, что позволило установить ДНК подозреваемой — 69-летней Кумико Ясуфуку, бывшей одноклассницы Такабы.

Вдовец также принимал участие в кампании за отмену срока давности для тяжких преступлений, что привело к изменению законодательства в 2010 году. Полиция подчеркнула, что сохранение квартиры стало ключевым фактором в раскрытии дела спустя 26 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве перед судом предстал мужчина, который жестоко убил свою любовницу ради ограбления и скрывался от правоохранительных органов 30 лет. Преступника задержали в Приморском крае. В 1993 году обвиняемому было 27 лет, он только вышел из тюрьмы. Во время поездки он познакомился с женщиной, и между ними завязались романтические отношения. В Москве пара встречалась на квартирах подруг потерпевшей.

