Японец помог поймать убийцу жены после 26 лет аренды места преступления

Ранее сообщалось, что в Москве перед судом предстал мужчина, который жестоко убил свою любовницу ради ограбления и скрывался от правоохранительных органов 30 лет. Преступника задержали в Приморском крае. В 1993 году обвиняемому было 27 лет, он только вышел из тюрьмы. Во время поездки он познакомился с женщиной, и между ними завязались романтические отношения. В Москве пара встречалась на квартирах подруг потерпевшей.