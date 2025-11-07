Ричмонд
Орбан заявил, что Трамп прилагает огромные усилия по достижению мира на Украине

Виктор Орбан назвал позитивными и великолепными усилия Трампа по урегулированию украинского кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прилагает «огромные усилия» по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

«Президент (Трамп — ред. ред) прилагает огромные мирные усилия, они великолепны и очень позитивны для европейского континента и всех народов Европы», — отметил Орбан перед началом двусторонних переговоров с американским лидером в Белом доме в пятницу, 7 ноября.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп поддержал мнение Виктора Орбана по возможности скорого завершения украинского конфликта. Президент США подчеркнул согласие с точкой зрения главы венгерского правительства, допустив, что боевые действия могут окончиться в «не столь отдаленном будущем».

