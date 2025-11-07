Орбан заявил, что Трамп прилагает огромные усилия по достижению мира на Украине

«Президент (Трамп — ред. ред) прилагает огромные мирные усилия, они великолепны и очень позитивны для европейского континента и всех народов Европы», — отметил Орбан перед началом двусторонних переговоров с американским лидером в Белом доме в пятницу, 7 ноября.