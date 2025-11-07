Трамп назвал желаемое место встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 ноября, выразил желание сохранить Будапешт в качестве места возможной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
— Ну, я бы хотел оставить ее в Венгрии, в Будапеште. Эту встречу. Оказалось, что я не хотел проведения этой встречи, поскольку не думал, что (на ней — прим. «ВМ») произойдет нечто значительное. Но, если мы ее проведем, то я бы хотел, чтобы она состоялась в Будапеште, — высказался американский лидер.
Он заявил об этом во время ответа на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, передает ТАСС.
В тот же день Трамп рассказал, что отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку не увидел готовности Москвы к урегулированию конфликта на Украине. При этом глава Белого дома выразил надежду, что украинский кризис удастся разрешить «в ближайшем будущем».
Также Виктор Орбан заявил, что встреча российского и американского лидеров в Будапеште может состояться спустя несколько дней после того, как стороны урегулируют «один-два» вопроса. После этого, по словам венгерского премьера, в зависимости от согласия государств, могут последовать прекращение огня и заключение мирного соглашения.