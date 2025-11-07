Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От испытания новых бронемашин в Британии пострадали солдаты: у военных ухудшился слух и травмированы суставы

Sky News: Британские солдаты госпитализированы после испытаний новых бронемашин.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие Великобритании были госпитализированы после испытаний новых боевых бронированных машин Ajax, несмотря на заверения властей в их исправности. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Минобороны страны.

Власти пытаются замять скандал, уверяя, что пострадало лишь «небольшое число» военных, и проблема якобы не носит системного характера. Однако источники канала уточняют, что британские солдаты, которые ранее жаловались на ухудшение слуха после длительного пребывания в машинах Ajax, продолжают обращаться за медицинской помощью. Некоторые прошли проверки в военном медицинском центре после летних испытаний 2025 года.

В материале отмечается, что испытания машин Ajax дважды приостанавливались из-за проблем, включая ухудшение слуха у экипажей и отеки суставов, что связано с конструктивными дефектами бронемашин. Замминистра обороны Люк Поллард 6 ноября заявил, что все неполадки устранены и машины готовы к боевому применению.

Ранее KP.RU писал, что в случае военного конфликта с Россией Европа может столкнуться с серьезными проблемами в мобилизации войск и производстве вооружений. На сегодняшний день в 20 из 30 стран ЕС и НАТО численность вооруженных сил составляет менее 15 тысяч человек.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше