От испытания новых бронемашин в Британии пострадали солдаты: у военных ухудшился слух и травмированы суставы

Военнослужащие Великобритании были госпитализированы после испытаний новых боевых бронированных машин Ajax, несмотря на заверения властей в их исправности. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Минобороны страны.
Власти пытаются замять скандал, уверяя, что пострадало лишь «небольшое число» военных, и проблема якобы не носит системного характера. Однако источники канала уточняют, что британские солдаты, которые ранее жаловались на ухудшение слуха после длительного пребывания в машинах Ajax, продолжают обращаться за медицинской помощью. Некоторые прошли проверки в военном медицинском центре после летних испытаний 2025 года.
В материале отмечается, что испытания машин Ajax дважды приостанавливались из-за проблем, включая ухудшение слуха у экипажей и отеки суставов, что связано с конструктивными дефектами бронемашин. Замминистра обороны Люк Поллард 6 ноября заявил, что все неполадки устранены и машины готовы к боевому применению.