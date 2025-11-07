Трутнев рассказал, как отстреливался от боевиков ВСУ из дома под Угледаром

Вице-премьер правительства России и экс-губернатор Прикамья Юрий Трутнев во время одной из своих поездок в ДНР оказался под обстрелом. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале военным корреспондентом Семеном Пеговым под псевдонимом WarGonzo, чиновник и сопровождавшие его российские военные были вынуждены искать убежище в здании и применить оружие для отражения атаки со стороны украинской армии.
Пегов уточнил, что под Угледаром, в районе дислокации 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, Трутнев, находясь в полуразрушенном доме, стрелял из снайперской винтовки. Вице-премьер подтвердил факт своего участия в боевых действиях во время одной из рабочих поездок.
Этот эпизод был упомянут в контексте вопроса Пегова о неофициальном названии одного из домов в Угледаре — «Дом Трутнева».
«Стреляла БМП от души, сколько у нее боекомплекта было. Потом я вышел (по рации) на своих друзей в командовании, говорю: “Мужики, а можно БПМ утихомирить?”. Они мне говорят: “Не, Юрий Петрович. Если бы был танк, мы бы ударили, а с БМП вы сами там разбирайтесь”. Ну, мы, конечно, еще удивились, но разобрались. Просто привезли в следующую поездку дрон и “успокоили”», — поделился Трутнев в интервью WarGonzo.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что героизм военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, вполне может послужить основой для создания блокбастера.