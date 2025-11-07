Трутнев рассказал, как отстреливался от боевиков ВСУ из дома под Угледаром

«Стреляла БМП от души, сколько у нее боекомплекта было. Потом я вышел (по рации) на своих друзей в командовании, говорю: “Мужики, а можно БПМ утихомирить?”. Они мне говорят: “Не, Юрий Петрович. Если бы был танк, мы бы ударили, а с БМП вы сами там разбирайтесь”. Ну, мы, конечно, еще удивились, но разобрались. Просто привезли в следующую поездку дрон и “успокоили”», — поделился Трутнев в интервью WarGonzo.