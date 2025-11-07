Никита Михалков оригинально ответил, считает ли он Европу рабом США

Режиссер и народный артист России Никита Михалков, отвечая на вопрос aif.ru, как он относится к кинематографу стран, которые лишились суверенитета, как это случилось с Европой, ставшей зависимой от США, заявил, что страны Евросоюза его не интересуют. А премию «Оскар» назвал «премией американского обкома».
«Европейское кино — абсолютно потеряло свой суверенитет, — продолжил Никита Сергеевич. — Вспомните неореализм, “новую волну” во Франции, вспомните польское кино 70−80-ых гг. Во что сейчас это все превратилось?».
На вопрос aif.ru, считает ли он, что Европа стала рабом своего бывшего вассала Америки, мэтр заметил: «Есть такая замечательная фраза — “хроника убывающего плодородия”. Это ровно об этом».
Критикуя западное кино, режиссер призвал обратить внимание на кинематографистов стран Большого Юга, Китая и Индии.
Так, Михалков привел в пример Маджиди Маджиди из Ирана, назвав его «великим режиссером, который делает за три копейки гениальные картины».
Михалков отметил «фантастическое по мощи» китайское кино и индийское. Констатировав, что «цивилизованный мир, Голливуд, как-то пренебрежительно относится к этому краю».
«Культурная мощь этой стороны мировой карты — невероятна. Индийская культура, китайская культура, персидская культура — это все величайшие культуры, которые пытаются пробиться, но им это трудно сделать. Для этого создана Евразийская академия», — подчеркнул Михалков.
Евразийская киноакадемия была впервые презентована весной этого года в рамках Московского международного кинофестиваля.
Никита Сергеевич рассказал, что победителю Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которая впервые будет вручаться 27 ноября в Москве, достанутся чистейшие якутские бриллианты на сумму в рублях, эквивалентную $1 млн. Победители в остальных номинациях получат сумму в рублях, эквивалентную $250 тыс.
«Мы не ударим в грязь лицом», — пообещал режиссер 7 ноября, выступая в Москве в кинотеатре «Иллюзион» в завершении открытого показа фильмов и торжественного вручения дипломов участников международной кинематографической сессии «Творчество объединяет».
Сессия для молодых режиссеров была организована Российским фондом культуры совместно с международным просветительским проектом «Школа Иннопрактики» в рамках Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Она объединила молодых талантливых режиссёров из восьми государств.