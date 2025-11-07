Никита Михалков оригинально ответил, считает ли он Европу рабом США

Режиссер и народный артист России Никита Михалков, отвечая на вопрос aif.ru, как он относится к кинематографу стран, которые лишились суверенитета, как это случилось с Европой, ставшей зависимой от США, заявил, что страны Евросоюза его не интересуют. А премию «Оскар» назвал «премией американского обкома».