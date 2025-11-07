Новый рекорд по дезертирству в армии был установлен на Украине в октябре: из Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали 21 602 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
Эта цифра основана на заявлении бывшего украинского депутата и нынешнего офицера ВСУ Игоря Луценко, который подтвердил, что именно такое количество военнослужащих самовольно покинуло свои части в прошлом месяце. По его словам, из армии Украины «каждые две минуты уходит один человек».
В российских силовых структурах добавили, что основными причинами дезертирства солдат ВСУ являются принудительная мобилизация и некомпетентность командующего состава, который фактически избегает фронта и предпочитает оставаться в блиндажах, находясь на значительном расстоянии от линии боевых действий.
При этом до недавнего времени рекорд по числу дезертиров принадлежал маю 2025 года, когда было возбуждено 19 900 уголовных дел по статьям «самовольное оставление части» и «дезертирство», говорится в материале.
Многих покинувших части солдат карают расстрелами. Недавно солдаты ВСУ расстреляли в Купянске семерых сослуживцев за дезертирство. Украинские бойцы отказались идти в бой против армии ВС РФ.