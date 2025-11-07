Reuters: США поддерживают идею по использованию ЕС замороженных активов России

2 ноября европейские СМИ сообщили, что Италия, Франция и Бельгия не поддержали идею ЕС, в рамках которой замороженные российские активы предлагается передать Украине. По данным журналистов, международный суд может признать претензии Москвы законными и наложит на Италию и Францию определенные финансовые обязательства. Бельгия выступает против европейской инициативы по этой же причине.