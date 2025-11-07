Reuters: США поддерживают идею по использованию ЕС замороженных активов России

США полностью поддерживают идею использования Евросоюзом (ЕС) замороженных активов России в целях оплаты поддержки Киева. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.
— Вашингтон "полностью поддерживает (ЕС) и шаги, которые он предпринимает прямо сейчас, чтобы иметь возможность использовать эти активы в качестве инструмента, — передает агентство.
2 ноября европейские СМИ сообщили, что Италия, Франция и Бельгия не поддержали идею ЕС, в рамках которой замороженные российские активы предлагается передать Украине. По данным журналистов, международный суд может признать претензии Москвы законными и наложит на Италию и Францию определенные финансовые обязательства. Бельгия выступает против европейской инициативы по этой же причине.
27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в обсуждении использования европейскими странами российских замороженных активов для оплаты военной помощи Украине. Днем ранее такую же позицию обозначил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, подчеркнув, что Братислава проводит эффективную политику, «ориентированную на четыре стороны света».