Японец 26 лет арендовал место преступления, чтобы найти убийцу своей жены

Такаба также активно участвовал в движении за отмену срока давности для тяжких преступлений, что в конечном итоге привело к изменениям в законодательстве в 2010 году. Он выразил надежду, что подозреваемую приведут в квартиру для воссоздания событий преступления. Полиция поблагодарила вдовца за его вклад в расследование, подчеркнув, что сохранение обстановки на месте преступления сыграло ключевую роль в раскрытии дела спустя 26 лет, говорится в материале.