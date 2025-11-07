Японец 26 лет арендовал место преступления, чтобы найти убийцу своей жены

В Японии мужчина на протяжении 26 лет арендовал и сохранял нетронутым место, где произошло убийство его супруги, и помог полиции в поисках подозреваемой. Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun.
Сатору Такаба, которому сейчас 69 лет, потратил около 22 миллионов иен (примерно 11,5 миллиона рублей) на аренду квартиры в Нагое, где в ноябре 1999 года его жена Намико была убита ножом. Благодаря настойчивости вдовца полиция смогла сохранить доступ к важным уликaм и арестовать подозреваемую.
69-летняя Кумико Ясуфуку, бывшая одноклассница Такабы, была задержана после того, как анализ ДНК подтвердил совпадение ее генетического материала с образцами крови, найденными в квартире. Такаба признался, что изначально планировал прекратить аренду, но изменил решение после разговора со специалистом, который предположил, что часть крови может принадлежать преступнику.
Такаба также активно участвовал в движении за отмену срока давности для тяжких преступлений, что в конечном итоге привело к изменениям в законодательстве в 2010 году. Он выразил надежду, что подозреваемую приведут в квартиру для воссоздания событий преступления. Полиция поблагодарила вдовца за его вклад в расследование, подчеркнув, что сохранение обстановки на месте преступления сыграло ключевую роль в раскрытии дела спустя 26 лет, говорится в материале.
Преступления давно минувших лет постоянно раскрываются по всему миру, в том числе и в России. Недавно подмосковный суд назначил наказание мужчине, который изнасиловал, а затем убил сожительницу более 30 лет назад. Фигурант проведет за решеткой 22 года и 5 месяцев.