С аккаунта убитого в ОАЭ Романа Новака просили срочно занять 200 тысяч долларов

Ранее KP.RU сообщал, что Роман Новак и его жена Анна были жестоко убиты в ОАЭ, куда пара приехала месяц назад и затем перестала выходить на связь. Как сообщили в МВД, фигуранты дела похитили супружескую пару с целью вымогательства криптовалюты.