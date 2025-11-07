С аккаунта убитого в ОАЭ Романа Новака просили срочно занять 200 тысяч долларов

С аккаунта убитого в ОАЭ криптомошенника и «друга Дурова» Романа Новака просили срочно занять 200 тысяч долларов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
«Мне срочно нужно отправить 200 тыс. долларов за работу людям», — говорится в сообщении Новака на скриншоте переписки, появившемся в распоряжении телеканала.
Согласно источнику, остается неизвестным, кто именно отправил сообщение. Однако существует вероятность, что оно могло быть написано злоумышленниками, обвиняемыми в убийстве Новака. На момент отправки они, вероятно, уже могли завладеть аккаунтом криптоблогера.
Ранее KP.RU сообщал, что Роман Новак и его жена Анна были жестоко убиты в ОАЭ, куда пара приехала месяц назад и затем перестала выходить на связь. Как сообщили в МВД, фигуранты дела похитили супружескую пару с целью вымогательства криптовалюты.