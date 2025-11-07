Концерту Limp Bizkit в Эстонии грозит отмена из-за заявлений вокалиста о РФ

Анонс концерта американской группы Limp Bizkit в Таллине вызвал критику властей Эстонии из-за высказываний вокалиста Фреда Дёрста в поддержку России, передает ERR.
По его данным, МИД Эстонии назвал приглашение группы в страну недопустимым. При этом министерство культуры страны связалось с организаторами мероприятия. По словам представителя ведомства Лийзи Рохтунг, проведение концерта, который должен состояться 31 мая, нельзя допустить.
Отмечается, что Фред Дёрст называл Владимира Путина «человеком с четкими моральными принципами». Он заявлял, что хотел бы жить в Крыму. Кроме того, певца можно было увидеть на сцене с плакатом, на котором находилась надпись «Крым = Россия».
Ранее сообщалось, что в казахстанских Павлодаре и Усть-Каменогорске отменили концерты российского певца Акмаля Ходжаниязова после того, как он отказался брать сине-желтый пакет с подарком. Некоторые пользователи Сети обвинили исполнителя в неуважении к цветам флага Казахстана.