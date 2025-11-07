Концерту Limp Bizkit в Эстонии грозит отмена из-за заявлений вокалиста о РФ

Отмечается, что Фред Дёрст называл Владимира Путина «человеком с четкими моральными принципами». Он заявлял, что хотел бы жить в Крыму. Кроме того, певца можно было увидеть на сцене с плакатом, на котором находилась надпись «Крым = Россия».