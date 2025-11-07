Ричмонд
Актёр советского фильма «Цирк» Паттерсон завещал похоронить его в Москве

Актёр Джеймс Паттерсон умер в возрасте 91 года.

Источник: Комсомольская правда

Джеймс Паттерсон, актер и поэт с советско-американской судьбой, известный по детской роли в фильме «Цирк», завещал похоронить себя на московском кладбище, где покоятся его близкие. Это подтвердила РИА Новости Эми Баллард, друг Паттерсона.

«Мистер Паттерсон хотел, чтобы его похоронили в Москве рядом с родными», — сказала она.

Баллард добавила, что дата похорон пока не установлена, и их организацией занимается одна из дальних родственниц актера.

Паттерсон хотел обрести вечный покой в московской семейной могиле на Армянском кладбище, где похоронены его мама и братья — Ллойд и Том. Отдельно Баллард упомянула о судьбе его отца: он скончался в Комсомольске-на-Амуре в марте 1942 года от последствий контузии, полученной на фронте.

Напомним, что Паттерсон умер в мае этого года на 92 году жизни.