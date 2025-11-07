В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов — об этом сообщила пресс-служба Росавиации. В своем официальном заявлении они подчеркнули, что меры приняты исключительно ради безопасности полетов.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении. Уточняется, что данная информация появилась в Telegram-канале ведомства 22:52 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что работу приостановили также аэропорты Волгограда, Саратова и Иваново. Ограничения в первых двух действуют с вечера 5 ноября. Воздушная гавань Иваново приостановила работу в 01:00 по Москве.