Глава Пентагона Хегсет назвал самую серьезную угрозу для США

Глава Пентагона Пит Хегсет в пятницу, 7 ноября, сообщил, что ненужная бюрократия в ведомстве достигла таких масштабов, что стала более серьезной угрозой для Соединенных Штатов, чем СССР в прошлом или КНР сегодня.