Глава Пентагона Хегсет назвал самую серьезную угрозу для США

Глава Пентагона Пит Хегсет в пятницу, 7 ноября, сообщил, что ненужная бюрократия в ведомстве достигла таких масштабов, что стала более серьезной угрозой для Соединенных Штатов, чем СССР в прошлом или КНР сегодня.

— Я хочу поговорить о противнике, который представляет очень серьезную угрозу для Штатов. Этот противник — один из последних мировых оплотов центрального планирования. Им управляет диктатура пятилетнего планирования, — высказался он.

Этот «соперник» уничтожает новые идеи и подавляет свободу мысли, ставит под угрозу жизни военнослужащих и безопасность Америки, добавил Хегсет.

— Возможно, это звучит как бывший Советский Союз, но этого врага давно не существует, — отметил глава Пентагона.

С масштабом и мощью данного противника не может соперничать и Китай, заявил он.

— Противник, о котором я говорю, гораздо ближе к дому. Это бюрократия в Пентагоне. Не люди, но процесс. Не гражданские, а система, — подчеркнул военный министр, передает РИА Новости.

Высшие должностные лица, работающие в администрации американского президента Дональда Трампа, массово переезжают на военные базы из-за убийства политического активиста Чарли Кирка. Об этом 30 октября сообщило издание The Atlantic.

