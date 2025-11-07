Мэр Кургана Науменко рассказал, как пройдет празднование Нового года в Кургане

«Чтобы праздник принес положительные эмоции, нужно многое предусмотреть. Это и украшение города, и катки, и работа праздничных площадок, и новогодние представления для детей. Постараемся сделать праздник для них запоминающимся: с елками, новогодними представлениями и новогодним городком», — написал Науменко в своем telegram-канале.