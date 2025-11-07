В Подмосковье открыли первый муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества»

Цель создания отделов — улучшить доступ к помощи ветеранам и их семьям. Заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева отметила, что социальные координаторы будут ближе к защитникам. Это позволит оперативно решать вопросы с помощью глав муниципалитетов.
Инициатива создания отделов получила поддержку от Сергея Kириенко на заседании Наблюдательного совета фонда 20 октября. Пилотные регионы включают Московскую область и Донецкую с Луганской народными республиками.
В отделе работают представители военных комиссариатов, прокуратуры, Бюро медико-социальной экспертизы и Социального фонда России. Это позволяет ветеранам решать вопросы без обращения в несколько организаций. Также в отделе предоставляют психологическую помощь.
В Подмосковье функционируют 223 офиса МФЦ для ветеранов СВО. Вице-губернатор Людмила Болатаева отметила, что ветераны могут получать помощь по услугам Военно-социального центра Минобороны России.
На открытии муниципального отдела Анна Цивилева передала ключи от автомобилей с ручным управлением ветеранам с тяжелыми травмами. Фонд уже выдал более 400 таких машин и планирует увеличить это число до 500.
