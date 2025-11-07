Ричмонд
В Подмосковье открыли первый муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества»

В Реутове Московской области открылся первый в России муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества». Отдел будет обслуживать ветеранов специальной военной операции из Реутова, Балашихи, Люберец и Королёва.

Цель создания отделов — улучшить доступ к помощи ветеранам и их семьям. Заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева отметила, что социальные координаторы будут ближе к защитникам. Это позволит оперативно решать вопросы с помощью глав муниципалитетов.

Инициатива создания отделов получила поддержку от Сергея Kириенко на заседании Наблюдательного совета фонда 20 октября. Пилотные регионы включают Московскую область и Донецкую с Луганской народными республиками.

В отделе работают представители военных комиссариатов, прокуратуры, Бюро медико-социальной экспертизы и Социального фонда России. Это позволяет ветеранам решать вопросы без обращения в несколько организаций. Также в отделе предоставляют психологическую помощь.

В Подмосковье функционируют 223 офиса МФЦ для ветеранов СВО. Вице-губернатор Людмила Болатаева отметила, что ветераны могут получать помощь по услугам Военно-социального центра Минобороны России.

На открытии муниципального отдела Анна Цивилева передала ключи от автомобилей с ручным управлением ветеранам с тяжелыми травмами. Фонд уже выдал более 400 таких машин и планирует увеличить это число до 500.

Ранее Life.ru рассказывал о всероссийских соревнованиях по плаванию «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов специальной военной операции в Самаре. Турнир прошёл 6 ноября в спортивном комплексе «Ипподром Арена» в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

