Умер первооткрыватель структуры ДНК, нобелевский лауреат Джеймс Уотсон

Свое главное открытие Уотсон совершил в 25 лет, за что позднее был удостоен Нобелевской премии. Однако его карьера была омрачена скандалом: в 2007 году он заявил, что, по его мнению, «чернокожие люди в целом не так умны, как белые». Это высказывание привело к фактической изоляции исследователя в научном сообществе.
Джеймс Уотсон — американский биолог, нобелевский лауреат 1962 года, который вошёл в историю как один из первооткрывателей структуры молекулы ДНК. В 1953 году вместе с Фрэнсисом Криком он предложил модель двойной спирали, что стало фундаментальным открытием, заложившим основу всей современной молекулярной биологии и генетики. Это открытие объяснило механизм хранения и передачи генетической информации и положило начало новой эре в биологической науке, обеспечив Уотсону место среди наиболее влиятельных учёных XX века.
Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.