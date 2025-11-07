Свое главное открытие Уотсон совершил в 25 лет, за что позднее был удостоен Нобелевской премии. Однако его карьера была омрачена скандалом: в 2007 году он заявил, что, по его мнению, «чернокожие люди в целом не так умны, как белые». Это высказывание привело к фактической изоляции исследователя в научном сообществе.