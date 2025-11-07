Ричмонд
Умер первооткрыватель структуры ДНК, нобелевский лауреат Джеймс Уотсон

На 98-м году жизни скончался знаменитый биолог Джеймс Уотсон, один из первооткрывателей структуры молекулы ДНК. Как сообщил его сын Дункан, ученый умер в Ист-Нортпорте (штат Нью-Йорк) после борьбы с инфекционным заболеванием.

Источник: Life.ru

Свое главное открытие Уотсон совершил в 25 лет, за что позднее был удостоен Нобелевской премии. Однако его карьера была омрачена скандалом: в 2007 году он заявил, что, по его мнению, «чернокожие люди в целом не так умны, как белые». Это высказывание привело к фактической изоляции исследователя в научном сообществе.

Джеймс Уотсон — американский биолог, нобелевский лауреат 1962 года, который вошёл в историю как один из первооткрывателей структуры молекулы ДНК. В 1953 году вместе с Фрэнсисом Криком он предложил модель двойной спирали, что стало фундаментальным открытием, заложившим основу всей современной молекулярной биологии и генетики. Это открытие объяснило механизм хранения и передачи генетической информации и положило начало новой эре в биологической науке, обеспечив Уотсону место среди наиболее влиятельных учёных XX века.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

