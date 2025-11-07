В Пензенском регионе ввели ограничения

В Пензенской области ограничен мобильный интернет на фоне угрозы атаки БПЛА.
В Пензенской области ограничена работа мобильной связи из-за режима «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«На территории области действует режим “Беспилотная опасность”. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — сообщил глава региона Олег Мельниченко в официальном telegram-канале.
