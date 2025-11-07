На Украине продолжаются кадровые перестановки: кого на этот раз уволили Зеленский

Киевский главарь Владимир Зеленский уволил двух заместителей, которые работали под руководством секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. Решение касается сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны.
На сайте Зеленского опубликованы указы об отставке двух заместителей секретаря СНБО — Сергея Демедюка и Андрея Кононенко. Основания для их увольнения в документах не указаны.
Несмотря на приход Умерова на пост секретаря СНБО в июле 2025 года, оба заместителя тогда остались на своих позициях. Демедюк работал в этой должности с октября 2019 года и курировал кибербезопасность, защиту критической инфраструктуры и государственную безопасность. Кононенко присоединился к команде лишь в апреле 2024 года.
Не так давно Зеленский уведомил посла Украины в США Оксану Маркарову об увольнении с поста.