На Украине продолжаются кадровые перестановки: кого на этот раз уволили Зеленский

Несмотря на приход Умерова на пост секретаря СНБО в июле 2025 года, оба заместителя тогда остались на своих позициях. Демедюк работал в этой должности с октября 2019 года и курировал кибербезопасность, защиту критической инфраструктуры и государственную безопасность. Кононенко присоединился к команде лишь в апреле 2024 года.