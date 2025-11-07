Пермского фотографа Скворцова этапировали в колонию Архангельской области

Почти все осужденные трудятся в швейном цехе (архивное фото).
Фотограф из Перми Григорий Скворцов, осужденный за государственную измену, этапирован в исправительную колонию № 5 в городе Коряжма Архангельской области, где его ожидает работа в швейном цехе или на деревообработке. Об этом сообщается в telegram-канале группы поддержки Скворцова.
«Гриша находится в ИК-5 в городе Коряжма, Архангельская область. Будут распределять на работу — либо швейный цех, либо деревообработка. Работа 6 дней в неделю. Пока его отправили обучаться швейному делу, в колонии есть швейный цех и почти все трудятся там», — указано в посте.
Ранее URA.RU рассказывало, что 26 июня судья Пермского краевого суда Сергей Коробейников вынес приговор фотографу Григорию Скворцову. Его признали виновным в государственной измене и приговорили к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
Скворцов был задержан в конце 2023 года в Москве. Тогда Лефортовский суд отправил его в СИЗО. С тех пор он находился под стражей. Детали уголовного дела были засекречены. Однако СМИ со ссылкой на письмо самого задержанного писали о том, что фотографа Григория Скворцова обвинили в госизмене после передачи американскому журналисту книги о секретных советских бункерах.