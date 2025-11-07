Пермского фотографа Скворцова этапировали в колонию Архангельской области

Скворцов был задержан в конце 2023 года в Москве. Тогда Лефортовский суд отправил его в СИЗО. С тех пор он находился под стражей. Детали уголовного дела были засекречены. Однако СМИ со ссылкой на письмо самого задержанного писали о том, что фотографа Григория Скворцова обвинили в госизмене после передачи американскому журналисту книги о секретных советских бункерах.