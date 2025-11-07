«Люди снова столкнулись с вопиющей социальной несправедливостью. Заплатила ли Джоли за него установленную “таксу” в несколько тысяч долларов или просто надавила авторитетом, неважно. Факт остаётся фактом: годного к службе украинца освободили из ТЦК», — сообщил источник ТАСС.
Украинцы в соцсетях потребовали объяснить, почему водитель известной актрисы оказался «неприкасаемым», в то время как военкомы продолжают принудительно мобилизовывать тысячи обычных мужчин.
Сам водитель Джоли Дмитрий Пищиков заявил, что его всё-таки мобилизовали. Он расказал, что после проверки на одном из блокпостов его отвезли в ТЦК под предлогом «уточнения данных», хотя у него были все нужные документы, включая медсправку. Уже через несколько дней он оказался в учебном центре ВСУ, где сейчас проходит подготовку перед отправкой на фронт.
