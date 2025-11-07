Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер один из первооткрывателей структуры ДНК Джеймс Уотсон

Ученый оставил значительный след в развитии молекулярной биологии и генетики.

Источник: Аргументы и факты

Американский биолог Джеймс Уотсон, один из первооткрывателей структуры ДНК, скончался на 98-м году жизни, сообщает The New York Times.

В 1962 году он, совместно с Фрэнсисом Криком, был удостоен Нобелевской премии за открытие двойной спирали ДНК — одного из ключевых достижений в истории биологии.

Как рассказал сын учёного, Дункан Уотсон, на этой неделе его отца перевели из больницы, где он проходил лечение от инфекционного заболевания, в хоспис.

Уотсон долгие годы возглавлял лабораторию Колд-Спринг-Харбор и оставил значительный след в развитии молекулярной биологии и генетики, несмотря на споры, сопровождавшие его поздние высказывания.

Ранее скончался советский физик Андрей Демьянов, сообщили в научно-исследовательском институте ядерной физики (НИИЯФ) имени Д. В. Скобельцына МГУ. Доктор физико-математических наук внес значительный вклад в развитие физики взаимодействий адронов и ядер в космических лучах и на ускорителях.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше