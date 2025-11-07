Умер один из первооткрывателей структуры ДНК Джеймс Уотсон

Американский биолог Джеймс Уотсон, один из первооткрывателей структуры ДНК, скончался на 98-м году жизни, сообщает The New York Times.
В 1962 году он, совместно с Фрэнсисом Криком, был удостоен Нобелевской премии за открытие двойной спирали ДНК — одного из ключевых достижений в истории биологии.
Как рассказал сын учёного, Дункан Уотсон, на этой неделе его отца перевели из больницы, где он проходил лечение от инфекционного заболевания, в хоспис.
Уотсон долгие годы возглавлял лабораторию Колд-Спринг-Харбор и оставил значительный след в развитии молекулярной биологии и генетики, несмотря на споры, сопровождавшие его поздние высказывания.
