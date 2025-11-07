Чемпионка по пауэрлифтингу напала на посетительницу фитнес-клуба из-за тренажёра

Конфликт в московском фитнес-клубе DDX. Видео © Telegram / SHOT.
По словам пострадавшей Ольги, во время тренировки она решила воспользоваться тренажёром, что вызвало резкую агрессию со стороны Чистяковой. Спортсменка, посчитавшая тренажёр своей исключительной территорией, потребовала освободить место, а после отказа набросилась на девушку: схватила за волосы, повалила на пол и вырвала клок волос.
Примечательно, что конфликт происходил на глазах у мужа Чистяковой и дежурного тренера клуба, которые не предприняли попыток вмешаться и остановить нападение.
А в июне Life.ru рассказывал, что в Петербурге посетительница фитнес-центра впала в кому после тренировки — она потеряла сознание и получила серьёзную травму головы. Спортклуб сообщил, что женщина посещала занятия около двух лет и была постоянным клиентом.
