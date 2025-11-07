Чемпионка по пауэрлифтингу напала на посетительницу фитнес-клуба из-за тренажёра

А в июне Life.ru рассказывал, что в Петербурге посетительница фитнес-центра впала в кому после тренировки — она потеряла сознание и получила серьёзную травму головы. Спортклуб сообщил, что женщина посещала занятия около двух лет и была постоянным клиентом.