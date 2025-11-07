Скончался открывший структуру ДНК Джеймс Уотсон

Умер один из первооткрывателей структуры молекулы ДНК, знаменитый биолог Джеймс Уотсон, ему было 97 лет. Его сын Дункан сообщил, что отец скончался в Ист-Нортпорте (штат Нью-Йорк) после борьбы с инфекционным заболеванием, передает в пятницу, 7 ноября, издание The New York Times.
Свое главное открытие ученый совершил в 25 лет, за что позднее ему вручили Нобелевскую премию. Но карьера Уотсона была омрачена скандалом: в 2007 году он сказал, что «чернокожие люди в целом не так умны, как белые». Эти слова привели к фактической изоляции биолога в научном сообществе.
Джеймс Уотсон — американский биолог, нобелевский лауреат 1962 года, который вошел в историю как один из первооткрывателей структуры молекулы ДНК. В 1953 году вместе с Фрэнсисом Криком ученый предложил модель двойной спирали.
Это стало фундаментальным открытием, которое заложило основу всей современной молекулярной биологии и генетики. Данное открытие объяснило механизм хранения и передачи генетической информации и положило начало новой эре в биологической науке.