Скончался открывший структуру ДНК Джеймс Уотсон

Свое главное открытие ученый совершил в 25 лет, за что позднее ему вручили Нобелевскую премию. Но карьера Уотсона была омрачена скандалом: в 2007 году он сказал, что «чернокожие люди в целом не так умны, как белые». Эти слова привели к фактической изоляции биолога в научном сообществе.